حماس بخان يونس تنظم وقفة جماهيرية نصرةً للقدس والضفة

نظّمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بخان يونس، ظهر الجمعة، وقفة جماهيرية نصرةً لمدينة القدس وأهلها المرابطين، ولضفتنا المحتلة ومقاومتها الباسلة.

وشارك في الوقفة التي نظّمت أمام المسجد الكبير وسط خان يونس، قيادة الحركة وأبناء شعبنا في المحافظة، الذين رفعوا لافتات ورددوا هتافات تضامنًا ونصرةً للقدس والضفة والمقاومة.

وخلال كلمةٍ للحركة، قال ا. عبدالله العقاد: "إن محاولات الاحتلال طمس الهوية الفلسطينية وتغيير معادلة الصراع على أرضنا الفلسطينية، وحسم القدس في معادلة الصراع لن تجدي نفعًا".

وأضاف:"شعبنا ليس أمامه تجاه هذا التهويد والغطرسة الصهيونية إلاّ خيار المقاومة في سبيل تحرير الأرض والمقدسات، داعياً أحرار الأمة إلى دفن كل الاتفاقيات الهزيلة مع الاحتلال".

وأكد العقاد أن مقاومتنا في الضفة في تصاعد مستمر وتطور كبير، وأن محاولات اجتثاثها ستبوء بالفشل، وسيرتد الاحتلال وأعوانه خائبين منهزمين.

وحذّر الاحتلال من تصعيد عدوانه وتهويده في القدس والمسجد الأقصى، موضحًا أن تصعيد العدوان على المرابطين والقدس وأهلنا في الضفة هو عبث بصاعق تفجير، سيقابل بانتفاضة شعبنا وأحرار أمتنا.