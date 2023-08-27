حبيب للرسالة: تهديدات الاحتلال للعاروري ستزيده إصرارا على المقاومة

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر حبيب أن تهديدات الاحتلال، للقيادي في حركة حماس، الشيخ صالح العاروري لن تثنيه عن مواصلة طريق المقاومة.

وقال حبيب في حديث لـ "الرسالة نت": "الاحتلال لا يتوقف عن ممارسة الإرهاب في ظل تواطؤ المجتمع الدولي، وتهديداته لقيادة المقاومة كما حدث مع الشيخ صالح العاروري لن تثني عن المقاومة".

وأوضح أن تاريخ الصراع مع الاحتلال (الإسرائيلي)، شهد عمليات اغتال قيادة المقاومة من جميع الفصائل، "وهذا لم يوقف مسيرة المقاومة بل أدى لتعاظمها وتناميها".

وأضاف: "ما نعرفه جيدا عن الشيخ صالح أن مثل هذه التهديدات ستزيد من إصراره على تصعيد العمل المقاوم ضد الاحتلال، ولن توقفه أو ترهبه عن التصدي لانتهاكات الاحتلال المستمرة بالضفة والقدس".

حذرت فصائل فلسطينية اليوم الأحد، من عواقب التهديدات التي أطلقها رئيس حكومة الاحتلال بحق قادة المقاومة، وعلى رأسهم القائد الشيخ صالح العاروري، مؤكدة أنها ستكون شرارة البركان المنفجر في وجه العدو على أرض فلسطين وخارجها.