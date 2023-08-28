سموتريتش يهاجم الإدارة الأميركية ويتحدث عن التطبيع مع السعودية

هاجم وزير المالية (الإسرائيلي) المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الإثنين، الإدارة الأميركية على خلفية الانتقادات التي توجهها باستمرار للحكومة (الإسرائيلية) بسبب الاستيطان وغيره.

وقال سموتريتش في مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، "أي شخص يهاجمنا في العالم هو منافق .. لا أريد أن اتحدث عن الأميركيين وكيف تصرفوا في افغانستان والعراق .. لكن عليهم أن لا يعظونا بشأن حقوق الإنسان".

وحول إمكانية تطبيع العلاقات مع السعودية وربط ذلك بتقديم تنازلات للفلسطينيين، قال سموتريتش: "هذا اتفاق يصب في مصلحة الجميع .. ومستعدون لتقديم الكثير للسعوديين لكن ليس على حساب حقوقنا في الضفة الغربية .. لن نقدم أي تنازلات تخص الفلسطينيين هذا مجرد خيال .. لن يحصل الفلسطينيون على أي شيء".