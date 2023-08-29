الإعلام الحكومي يوضح (للرسالة) تفاصيل التسهيلات المقررة بغزة

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف، أن رزمة التسهيلات التي تم توجيهها من قبل رئاسة لجنة متابعة العمل الحكومي للمواطنين فيما يتعلق بالخدمات المُقدمة من البلديات، بدأ العمل بها وإقرار آليتها من قبل بعض البلديات.

وقال معروف في حديث خاص لـ (الرسالة) إن هذه التسهيلات تأخذ أشكالا متعددة في مجمل الخدمات المُقدمة للمواطنين سواء المتعلقة بتسديد الدين القديم على المواطنين أو المعاملات الجارية أو الاشتراكات الجديدة.

وأضاف: " التسهيلات تشمل الخدمات كافة التي تقدمها البلديات للمواطنين ومنها المياه والحرف والنظافة وتراخيص البناء وغيره، وتهدف إلى تشجيع المواطنين الملتزمين وخفض وتسهيل لأصحاب المديونية أو من يرغب في تقديم اشتراكات جديدة".

وأوضح أن الخصومات تتفاوت قيمتها من بلدية لأخرى، مشددا على أن هذه الخصومات تراعي بشكل خاص الفئات المهمشة اقتصاديا والفقراء وخاصة، متلقي الشؤون وذوي الإعاقة وعائلات الشهداء والأسرى والجرحى وحتى الأيتام بشكل يضمن إنهاء الإشكاليات بينهم وبين البلديات.

وبين معروف أن الخصومات تشمل ضريبة الحرف ووضع آليات محددة للتعامل مع أصحاب البسطات ومنح تراخيص الأبنية وتقوية وتعزيز أقسام استقبال الشكاوى وغيرها لدى البلديات.

وشدد رئيس المكتب الإعلامي على أن بعض البلديات بدأت بإعلان رزمة التسهيلات الخاصة بها وتشمل قرابة 50% من الخصومات على الخدمات وبعضها سيطرحها خلال الأيام القليلة المُقبلة.

ويشير إلى أن هذه التسهيلات جاءت وفق رؤية حكومية للتخفيف على المواطنين من تداعيات الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 16 عاما.

ويلفت إلى أن الحكومة ستعزز آلية المقاصة بين الموظفين والبلديات من المستحقات، بما يضمن للموظف الحكومي الاستفادة من مستحقاته في تسديد رسوم الخدمات البلدية.

ونوه إلى أن بعض البلديات كانت في السابق لا تتعامل بقضية المستحقات، إلا أن التسهيلات الجديدة تفرض على جميع البلديات التعامل عبر منظومة التسديد من المستحقات ورفع نسبة الاعتماد والخصم منها.