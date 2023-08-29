هدم منزل في مدينة أم الفحم بحجة البناء دون ترخيص

هدمت جرافات الاحتلال بحماية مشددة من قبل شرطة الاحتلال منزلًا قيد الإنشاء في حي عين إبراهيم بمدينة أم الفحم بادعاء بنائه دون ترخيص.

واقتحمت آليات الهدم حي عين إبراهيم، وسط حراسة مشددة من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها، وأمنت عملية الهدم ومنعت الأهالي من الاقتراب من المكان، كما أغلقت الشرطة الشارع المؤدي إلى المنزل، لغاية الانتهاء من الهدم.

وتشهد أراضي الداخل المحتل عمليات هدم في البلدات والقرى الفلسطينية بحجج مختلفة أبرزها البناء دون ترخيص.

كما شهد حي عين إبراهيم، خلال الأشهر الماضية، عمليات هدم مختلفة لجدران ومنازل قيد الإنشاء بالإضافة إلى مزارع وحظائر للمواشي.

ويُشار إلى أن قوات الاحتلال هدمت خلال الأيام الأخيرة منزلًا في قرية جسر الزرقاء وفي مدينة اللد بحجة البناء دون ترخيص، كما هدمت 20 منزلًا في قرية صرفند.