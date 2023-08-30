مواجهات واعتقالات خلال مداهمة الاحتلال لعدة مناطق بالضفة

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) حملات مداهمة وتفتيش طالت العديد من المدن والبلدات في الضفة، تخللها حملات اعتقال ومواجهات.

واستهدف المقامون قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة طولكرم، في حين اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إسلام أبو سماحة عقب اقتحام منزله في المدينة.

واقتحمت قوات خاصة إسرائيلية مخيم عقبة جبر في أريحا، فيما أرسلت قوات الاحتلال تعزيزات عسكرية إلى المخيم، واعتقلت خلال عمليات المداهمة وعدي اللدعة، وقصي اللدعة من المخيم، كما اعتقلت الناشط مراد اشتيوي من بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد في جنين، واقتحمت منزل الأسير المحرر رياض أبو عابد، واعتدت عليه بالضرب، وعاثت خرابًا كبيرًا في منزله.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في بلدة دير دبوان شرق رام الله، في حين اقتحمت قوات الاحتلال بلدات بيت ريما ودير دبوان وشقبا قضاء رام الله، وقرية كفر قليل جنوب نابلس.

وداهمت قوات الاحتلال منزل المواطن ياسر مطاوع واعتقلته ونجله "15عامًا" وسرقوا مبلغًا من المال وصادروا مركبة العائلة عقب اقتحام منزلهما في بلدة شقبا قضاء رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب قاسم العلامي عقب مداهمة منزله ببلدة بيت أمر شمال الخليل، كما اقتحم عدد كبير من جنود الاحتلال بلدة تفوح في الخليل ونفذوا عمليات تفتيش واسعة، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وفي نابلس، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال التي اقتحمت قرية عصيرة القبلية.

واستهدف الشباب الثائر حافلة للمستوطنين بالحجارة قرب مستوطنة "عوفرا" المقامة على أراضي الفلسطينيين شمال شرق رام الله.

وأغلقت قوات الاحتلال الليلة مدخل دورا الشرقي ومدخل مخيم الفوار وأجرت عمليات بحث وتمشيط واسعة بالمكان.

واندلعت مساء أمس مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في قرية الولجة بمدينة بيت لحم.

واستهدف المقاومون مساء الثلاثاء قوات الاحتلال عند حاجز دوتان غرب جنين.