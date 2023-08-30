الديمقراطية تدين اقتحام الأجهزة الأمنية لمخيم طولكرم

أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها صدر اليوم قيام أجهزة أمن السلطة باقتحام مخيم طولكرم ومحاولتها إزالة المتاريس التي وضعها المقاومون لإعاقة قوات الاحتلال أثناء اقتحامها المخيم.

وأكدّت الجبهة في بيان وصل لـ"الرسالة نت"، أنّ هذه الممارسات من شأنها شأنها أن تؤجج الوضع الداخلي الفلسطيني وتضر بالنسيج الوطني والاجتماعي ، وتحرف البوصلة عن وجهتها الصحيحة المتمثلة بمقاومة الاحتلال وعصابات المستوطنين.

ودعت الجبهة الأجهزة الأمنية لتكف يدها عن المقاومة والمقاومين ، ولطالما دعونا هذه الأجهزة لأن تكون درعا واقيا لشعبنا ومقاومته الأمر الذي يستدعي التغيير في عقيدة الأجهزة الأمنية التي غرسها ( دايتون ) والتي تحصر وظيفتها في التنسيق الأمني وحماية مصالح الشرائح الاجتماعية المتنفذة في قيادة السلطة؟ .

وحذرت الجبهة من الانزلاق إلى حالة من الفوضى وتغوّل الأجهزة الأمنية ، خاصة وان التقديرات تشير إلى أن حملة التغييرات التي شملت معظم المحافظين تعود في أحد أسبابها إلى كون هؤلاء المحافظين فشلوا في فرض سيطرتهم وسطوتهم على المقاومة الشعبية المتصاعدة ، والحفاظ على التهدئة وفق مفهوم دولة الاحتلال وترتيب الأوضاع حسب ما خطط له مسار العقبة – شرم الشيخ الأمني.