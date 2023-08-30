عرين الأسود تنعي أحد مجاهديها ارتقى بانفجار عرضي بنابلس

نعت مجموعات عرين الأسود، مساء الأربعاء، أحد مجاهديها الذي استشهد بانفجار عرضي في مدينة نابلس.

وقالت المجموعات في بيان صحفي إنها تنعي الشهيد المجاهد عايد القني أحد أبطال الإعداد والتصنيع في مجموعات عرين الأسود، الذي ارتقي أثناء التجهيز لملاقاة العدو الصهيوني في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس.

وأضافت:" إننا ونحن ننعى اليوم شهيدنا المجاهد عايد القني نبرق برسالة لكل المكلومة قلوبهم في هذا اليوم الحزين على فقدان رجال العز والشرف من نابلس الى طولكرم الى القدس الشريف سائلين الله عز وجل أن يتقبلهم شهداء ويسكنهم فسيح جناته".

وفي رسالة للاحتلال قالت المجموعات: "نحن هنا ثابتون قابضون على الزناد ، وفي الوقت الذي اعتقدتم فيه ان العرين انتهى نعيد لنجدد لكم الرسالة فكل حساباتكم خاسرة وظنكم سراب ووهم يتبدد في كل اقتحام، ولن يوقف العرين إلا الذي خلق العرين فقط".