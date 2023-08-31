فلسطينيون يتظاهرون في سخنين تنديدًا بالجريمة المستفحلة

شارك عشرات الفلسطينيين مساء الأربعاء، في تظاهرة بمدينة سخنين رفضًا لتواطؤ الشرطة (الإسرائيلية) مع الجريمة المستفحلة بالداخل المحتل.

وخرج العشرات في التظاهرة تنديدًا بجريمة إطلاق النار التي أودت خلال اليومين الماضيين بحياة الشاب علي خير الله أبو صالح، من سخنين.

ولقي الشاب علي خير الله أبو صالح حتفه وهو بالثلاثينيات من عمره جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة سخنين بمنطقة الجليل.

وفي أعقاب الجريمة، دعت البلدية واللجنة الشعبية في سخنين إلى تظاهرة قبيل تشييع جثمان الشاب ضحية جريمة القتل، وقالتا في بيان: "الالتزام بالإضراب العام، وإطلاق صرخة مدوية في المظاهرة بوجه عصابات المجرمين، والشرطة المتخاذلة، لوضع حد لما آلت إليه أوضاع بلداتنا العربية عامة وسخنين خاصة ومحاولة منع الجريمة القادمة، سخنين موحدة ضد الجريمة والعنف”.

وتظاهر آلاف الفلسطينيين مساء الإثنين الماضي، في مدينة سخنين رفضًا لجريمة إطلاق النار التي أودت بحياة الشاب، حيث جاءت التظاهرة في أعقاب تشييع الجثمان.

وأشارت مصادر صحفية إلى أن الأنباء المتداولة تقول إن نحو 10 آلاف فلسطيني شاركوا في التظاهرة التي خرجت منذ ساعات عصر اليوم.

وأوضحت أن أعدادًا كبيرة من الفلسطينيين توجهوا بتظاهرة غضب نحو مركز الشرطة (الإسرائيلية) "مسغاف" بعد تشييع جثمان علي أبو صالح.

وعم الإضراب العام والشامل كافة مرافق الحياة والمصالح التجارية بمدينة سخنين، احتجاجًا على جريمة قتل أبو صالح وذلك بدعوة من بلدية سخنين واللجنة الشعبية.

وتشهد أراضي48 تصاعدًا للجريمة، حيث قتل منذ مطلع العام الجاري 150 فلسطينيًا برصاص الشرطة (الإسرائيلية)، والجريمة، والمستوطنين.

وعصر الأربعاء، عقدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية والسلطات المحلية العربية مؤتمرًا صحافيا للبحث في سياسات الحكومة (الإسرائيلية) وتقاعسها عن القيام بدورها ضد الجريمة المستفحلة، وضد حجب الميزانيات المستحقّة للسلطات المحلية العربية.

الجرمق