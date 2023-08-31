استشهاد منفذ عملية الدهس غرب رام الله

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد منفذ عملية الدهس البطولية التي وقعت صباح اليوم، قرب بلدة بيت سيرا قضاء رام الله والبيرة، وأسفرت عن مقتل جندي (إسرائيلي) وإصابة 5 آخرين.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد داود عبد الرازق درس برصاص قوات الاحتلال، عقب تنفيذه عملية الدهس قرب بلدة بيت سيرا.

ودهس الشهيد البطل "درس" أثناء قيادته شاحنة مجموعة من جنود الاحتلال، المتمركزين على حاجز "مكابيم" غرب رام الله.



وأصيب 6 جنود للاحتلال في عملية الدهس، بينهم إصابتان خطيرتان، ليعلن عن مقتل أحدهم لاحقا، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار على منفذ العملية.

وتأتي العملية بعد ساعات من إصابة ضابط وثلاثة من جنود الاحتلال، مساء الأربعاء، بتفجير عبوة ناسفة استهدف قوات الاحتلال، خلال اقتحام المنطقة الشرقية لنابلس لتأمين اقتحام المستوطنين لمنطقة قبر يوسف.

وأكدت حركة حماس أن العمليات التي ينفذها الشباب الثائر في الضفة الغربية ضد جنود جيش الاحتلال ومستوطنيه وآخرها عملية الدهس غرب مدينة رام الله، تحمل رسالة واضحة أنه لا أمن للمحتل طالما يحتل أرضنا ويعتدي على مقدساتنا.

وقالت إن تصاعد الفعل المقاوم في الضفة الغربية يؤكد أن المقاومة يزداد حضورها وتأثيرها، وأن الاحتلال سيظل عاجزًا عن إيقافها بالرغم من كل جرائمه.

وتوجهت بتحية عز وفخار لمنفذ العملية البطولية، وللرجال الأوفياء لهذا الوطن الذين ينفذون الوعد ويلبون نداء القدس، ويخوضون معركة الأقصى بما يتاح أمامهم من إمكانات، لا يرهبهم بطش الاحتلال ولا تهديداته الجوفاء.