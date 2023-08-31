الكشف عن تفاصيل جديدة لعلمية الدهس في رام الله

كشفت إذاعة جيش الاحتلال ، مساء يوم الخميس، عن تفاصيل جديدة من التحقيق في عملية الدهس التي وقعت اليوم عند حاجز "مكابيم" الإسرائيلي غرب مدينة رام الله .

وقالت إذاعة جيش الاحتلال: "إنّ منفذ العملية تعرض قبل نحو أسبوعين لمضايقات واعتداء من قبل جيش الاحتلال على حاجز "حشمونائيم" الذي يبعد حوالي سبع كيلومترات عن حاجز مكابيم".

وأضافت: "أنّه منذ ذلك الحين، استمر المنفذ بالمرور على الحاجز كعادته وهو في طريقه إلى عمله، بغرض جمع المعلومات، حيث كان يعمل في مجال البناء في منطقة "جان يفنه" وسط إسرائيل".

وأكدت أنّ المسؤولين يبحثون في التحقيق عن كيفية حصول المنفذ على نفس الشاحنة لغرض تنفيذ العملية.