التربية الكويتية تتعاقد مع 531 معلماً ومعلمة من فلسطين

أعلنت وزارة التربية الكويتية عن تعاقدها مع 531 معلما ومعلمة من الضفة الغربية وقطاع غزة في فلسطين في عدد من التخصصات العلمية.



ونقلت "وكالة الأنباء الكويتية" "كونا"، عن أسامة السلطان وكيل وزارة التربية بالتكليف، الوكيل المساعد للتعليم العام ورئيس الوفد الذي يقوم بزيارة لفلسطين، قوله إنه تم اختيار 211 معلمة و320 معلما عبر مراحل محددة منها إجراء اختبارات وعقد سلسلة مقابلات في تخصصات علمية مختلفة كالرياضيات والفيزياء واللغة الإنجليزية.



وأشار إلى أنه سيتم استكمال كافة إجراءات التعاقد اللازمة فور عودة الوفد إلى الكويت، معرباً في الوقت نفسه عن ثقته بالمعلم الفلسطيني.



من جهته قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية صادق الخضور إن "وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تتابع وضع المعلمين الذين ذهبوا في السنوات الماضية إلى دولة الكويت، حيث كانت عملية التعاقد معهم قد استؤنفت عام 2017".



وشدد على أنهم يتطلعون لتطوير التعاون مع وزارة التربية بدولة الكويت في آفاق تعليمية أخرى مثل الوصول إلى اتفاقات توأمة بين مدارس فلسطينية وكويتية عن طريق التواصل بين الطلبة حتى لا يقتصر الأمر على صعيد المعلمين والسلك التعليمي.



وأوضح أن استمرارية التعاقد مع المعلم الفلسطيني يعني استعادة التعاون الذي بدأ في ستينيات القرن الماضي، مشددا على أنه تأكيد آخر على العلاقة القوية والتاريخية بين الكويت وفلسطين وتجديد الثقة بالمعلم الفلسطيني لما يملكه من مهارات وإمكانيات.