مساجد نيويورك تصدح بأذان صلاة الجمعة لأول مرة

صدحت مساجد نيويورك الأمريكية، الجمعة، بالأذان عبر مكبرات الصوت لأول مرة؛ بعد قرار البلدية السماح بذلك، ما لاقى احتفاء واسعا بين أفراد المجتمع المسلم وسط مطالبات في ولايات أخرى بقرار مماثل.

وكان عمدة نيويورك، إريك آدامز، وقع الثلاثاء الماضي على قرار يسمح برفع الأذان عبر المكبرات الخارجية في مساجد المدينة أوقات صلاة الجمعة، وفي صلاة المغرب خلال شهر رمضان.