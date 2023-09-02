قرض دولي لتركيا بقيمة 910 مليون يورو

اتفقت تركيا مع البنك الدولي على تقديم الأخير قرضًا لها، بقيمة 910 مليون يورو أي ما قيمته (مليار دولار أمريكي)، من أجل دعم مناطق الزلازل جنوب تركيا.

وبحسب بيان لوزارة الخزانة والمالية التركية، فإن أموال هذا القرض سيتم استخدامها في إطار مشروع إعادة التأهيل والإعمار بعد الزلزال في تركيا.

وأوضح البيان، أن القرض سيستخدم في مشاريع وزارة البيئة والتطوير العمراني، ووزارة الصحة، ومصرف "إل بنك" الحكومي.

وأشار إلى أن أجل القرض 18 عام، منها فترة سماح مدتها 5 سنوات.

بدوره، قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن دعم البنك الدولي لعملية إعادة الإعمار في مناطق الزلازل خطوة في غاية الأهمية.

وتابع أن الحكومة التركية ستواصل العمل من أجل تعبئة كل الموارد الدولية والمحلية للمساعدة في عودة المناطق المدمرة إلى أماكن صالحة للسكن.

وفي فبراير الماضي، ضرب زلزالان جنوبي تركيا وشمالي سوريا بقوة 7.7 و7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية، أدت إلى مصرع أكثر من 57 ألف شخص، وشردت نحو مليوني شخص.