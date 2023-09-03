مسؤول جزائري: نتابع بقلق التقارير الواردة عن سلب مساعدات جنين

قال نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) يوسف عجيسة، إن بلاده تتابع بقلق التقارير والبيانات الصادرة عن الأهالي المتضررين بمخيم جنين، نتيجة ما يسموّنه سطوًا وسلبا للمساعدات التي قدمت لهم.

وأكدّ عجيسة لـ(الرسالة نت) أنّ هذه التقارير والبيانات تصل لقيادة بلادهم، التي أعلنت في وقت سابق التبرع بـ30 مليون دولار؛ لإعادة إعمار جنين.

وكان رئيس اللجنة الشعبية بجنين أبو علاء الصباغ، أعلن تراجع الإمارات عن منحتها التي قدمّتها بقيمة 15 مليون دولار لإعمار جنين، وقدمّتها لميزانية الوكالة بدلًا من عملية الإعمار.

وأوضح العجيسة أن بلاده تتوجه للتفكير، بإنشاء لجنة جزائرية في جنين، على غرار اللجنة القطرية التي تشكلت لمتابعة الإعمار في قطاع غزة؛ للاطلاع عن كثب على عملية الاعمار، والتأكد من وصول المساعدات لمستحقيها.

وذكر العجيسة أن بلاده داعم مهم لميزانية السلطة الفلسطينية، ويعنيها أيضا التأكد الدائم من وصول المساعدات لأبناء الشعب الفلسطيني، خاصة في مخيم جنين بعد ما ألحقه العدوان من دمار مهول في المخيم.