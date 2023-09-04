3180 انتهاكًا للاحتلال ومستوطنيه بالضفة والقدس خلال آب

ارتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون 3180 انتهاكًا ضد المواطنين الفلسطينيين في مدن الضفة والقدس المحتلة، خلال شهر أغسطس / آب الماضي، وفقًا لمعطيات نشرها مركز المعلومات الفلسطيني "معطى".

وبحسب تقرير "معطى" الدوري الذي تلقته "الرسالة نت" اليوم الاثنين، فإن جنود الاحتلال والمستوطنون قتلوا 21 فلسطينيًا بينهم 6 أطفال، وجرحوا 591 آخرين، في 185 عملية إطلاق نار.

وأبعدت سلطات الاحتلال عن المسجد الأقصى 6 مواطنين، ونفذت 96 عملية اعتقال في مدينة القدس من بين 587 عملية اعتقال في الضفة الغربية، فيما اقتحم نحو 3892 مستوطنًا باحات المسجد الأقصى.

ونفّذ الاحتلال 13 نشاطًا استيطانيًا، تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراضٍ وشق طرق والمصادقة على بناء وحدات سكنية، فيما ارتكب المستوطنون 124 اعتداءً.

ودمرت قوات الاحتلال والمستوطنون 51 منشأة فلسطينية ما بين محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات، فيما صادرت 50 من ممتلكات المواطنين.

ورصد التقرير 28 اعتداءً على دور العبادة والمقدسات، فيما أغلقت قوات الاحتلال 54 طريق أو منطقة، ونصبت نحو 423 حاجزًا في مناطق مختلفة من الضفة والقدس.

ووفقًا للتقرير فإن المدن الأكثر تعرضًا للانتهاكات، مدينة نابلس بـ 906 انتهاكًا، تليها الخليل 464 انتهاكًا، ثم رام الله 384 انتهاكًا.