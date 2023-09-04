قوة خاصة (إسرائيلية) تعتقل فلسطينيين من بيت لحم

اعتقلت قوات خاصة (إسرائيلية)، اليوم الإثنين، شابين فلسطينيين من محافظة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر إعلامية، إن قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة الخضر، جنوبي مدينة بيت لحم، وأوقفت مركبة فلسطينية؛ قبل أن تقوم باعتقال اثنين من داخلها.

ونقل عن سكان محليين، قولهم إن القوة الخاصة تنكرت بـ "باص مغلق" يحمل لوحة تسجيل فلسطينية، واعتقل الشابين (مجهولا الهوية) من مركبة "جيب" نوع كيا بيضاء.

وفجر اليوم، اعتقل جيش الاحتلال 11 فلسطينيًّا بعد مداهمات لمناطق متفرقة بالضفة الغربية ومدينة القدس، تخللها مواجهات واشتباكات مسلحة مع مقاومين.