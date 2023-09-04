كيف تختار الروضة المناسبة لطفلك؟

تواجه الأمهات الكثير من الأسئلة حول كيفية اختيار الروضة المناسبة لطفلك وكيفية التأقلم مع هذا التغيير الكبير في حياته، كيف اختار روضة طفلي المناسبة؟ كيف سيعتاد طفلي على الروضة؟ هل سيتأثر نفسيًا بمغادرة المنزل لمكانٍ جديد؟ وغيرها من الأسئلة التي تراودك في محلها سنجيب عليها في السطور القادمة.

معايير يجب مراعاتها عند زيارة الروضة:

ملاحظة الأطفال داخل الروضة هل مندمجين وسعداء أم لا.

المعلمون ومدى تفاعلهم مع الطلاب وهل تعاملهم طبيعي أم متكلف.

الفصول الدراسية وعدد الطلاب بها وطريقة جلوسهم هل بشكلٍ تفاعلي أم يجلسون منفصلين.

نظافة الروضة.

أماكن الترفيه داخل الروضة.

الأمان ويتمثل في أماكن الترفيه والألعاب المتوفرة بها.

هل الروضة مقسمة بشكلٍ منظم وهناك قسم خاص لكل نشاط؟

حرية الحركة للطفل وحرية اختياره للنشاط والألعاب التي يشارك بها.

هذه الأشياء يُمكنكِ ملاحظتها بالعين المجردة أما ما يجب السؤال عنه والتحدث فيه مع إدارة المدرسة فيجب عليك الانتباه للمعايير الآتية:

المنهج: وهنا لا يٌقصد به فقط المنهج الدراسي لأنه يكون بسيطًا في المراحل العمرية الأولى، ولكن هناك أيضًا منهجية اللعب؛ لأنه الغرض في هذه المرحلة من اللعب ليس الترفيه فقط وإنما التعلم أيضًا واكتساب معلومات جديدة، والتواصل الجيد مع الآخرين، واللعب في فرق بروح الجماعة، هل يعتمد على اللعب الحر، هل يفكر الطفل ويصمم ويبتكر في منهجية اللعب.

الجدول اليومي للطالب داخل الروضة وكيفية توزيع وقته.

كيف أتأكد أن الروضة تحقق الأمان والسلامة لطفلي؟

يفضل ألا تبتعد الروضة عن سكن الطفل أكثر من اللازم.

توافر حجرة طبيب أو ممرضة للحالات الطارئة التي قد يتعرض لها الأطفال.

أن يتوافر في المبنى شروط الأمن والحماية (كطفايات الحريق، الإسعافات الأولوية).

أن تكون أرضيات الروضة والحديقة مبطنة وآمنة لتفادي الإصابات الخطيرة عند سقوط الأطفال.

ألا تكون النوافذ في مستوى طول الطفل.

ألا تكون المقاعد والطاولات مدببة وحادة فقد تسبب للطفل جروح عميقة.

ضروري توافر التهوية الجيدة والإضاءة الجيدة داخل القاعة.

أن تكون الوصلات الكهربائية بعيدا عن مستوى الأطفال.

أن تلائم أماكن الجلوس مستوى نمو أجسام الأطفال.

نظافة وتنظيم القاعة من حيث الكراسي والطاولات وجلسة الأطفال بما يناسب الأنشطة.

أن تكون المساحات المتوفرة في قاعة النشاط كافية لممارسة الأطفال أنشطتهم بحرية.

توافر عدد من المعلمات والمربيات بما يتناسب مع عدد الأطفال.

التواصل بين الأهل والروضة وهل يكون عن طريق الهاتف أو الاجتماعات الدورية / أو إلكترونيًا، فمن المهم أن يكون هناك تواصل سهل ومستمر بين الأهل والروضة للاطمئنان على الطفل وإعطاء الملاحظات بشكلٍ دائم للروضة.

وسيلة التواصل مع المعلمين داخل الروضة.