قناة فتحاوية تتراجع عن بث حلقة ضد الجزيرة

تراجعت قناة عودة التابعة لحركة فتح، والتي تبث من الأردن، عن بث حلقة تهاجم قناة الجزيرة.

وعزت مصادر إعلامية بفتح، تراجع القناة، عن بث حلقة يعدّها أحد موظفيها المقيم بفرنسا، يهاجم فيها برنامج ما خفي أعظم، بسبب ما تضمنته من أكاذيب يصعب تمريرها كما تفعل بالعادة.

والقناة الفتحاوية، تعتمد في أغلب برامجها على تمرير المعلومات المضللة التي تستند على فكرة اجتزاء المقاطع وفبركتها؛ لكنّ هذه الأكاذيب كانت ستضعها أمام إحراج كبير أمام الجمهور، بحسب المصدر.

وبحسب زعم البطة، فإن ضابط استخبارات امريكي يقود وحدة التحقيقات في الجزيرة وبعد البحث تبين أن الاسم الذي ذكره وهو كلايتون سويشر صحفي أمريكي عمل في الجزيرة الانجليزية وقد استقال من الجزيرة منذ قرابة عشر سنوات ولم يعد يعمل بها

كما أن اسم الصحفي المذكور هو ذاته الذي قام بالتحقيق المثير والذي اثبت اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات بسم البولنيوم حيث إن عائلة الرئيس أبو عمار وزوجته سهى عرفات وقيادات فتحاوية مسؤولة عن الملف تعاونت عام ٢٠١٢ مع الصحفي كلايتون سويشر لانتاج التحقيق وقدمت له عينات من ملابس الرئيس المختلفة والحديث عن أنه ضابط استخبارات كان سيمثل اساءة لعائلة الرئيس عرفات وقيادات فتحاوية أشادت حينها بالتحقيق الذي أدى إلى إعادة فتح قبر الرئيس وأخذ عينات جديدة للتأكد من حقيقة اغتياله.

واللافت أن هذا التعاون مع سويشر في تحقيق اغتيال أبو عمار أعقب بعد عام التصريحات الجدلية التي أثارها الدكتور صائب عريقات واتهاماته للصحفي الأمريكي في تحقيق الوثائق السرية لمفاوضات السلطة مع اسرائيل.