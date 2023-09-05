بطريقة مهينة.. الاحتلال يفتش المرابطات المقدسيات

فتشت قوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، المرابطات المقدسيات المبعدات عن المسجد الأقصى، بطريقة مهينة، أثناء تواجدهم في طريق المجاهدين في مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر مقدسية، إن قوات الاحتلال فتّشت المرابطات المبعدات عن المسجد الأقصى، أثناء تواجدهن في طريق المجاهدين.

بدورها، أكدت المرابطة المقدسية، هنادي الحلواني، أن قوات الاحتلال لا تزال تلاحق المرابطات المبعدات عن المسجد الأقصى، بهدف ثنيهن عن مواصلة الرباط في طريق المجاهدين في أقرب نقطة من المسجد الأقصى.

ونشرت "الحلواني" مقطع فيديو لحظة تعرضها للتفتيش من مجندات (إسرائيلية) في جيش الاحتلال قرب باب الأسباط.

وكتب "حتى ونحن مبعدات عن المسجد الأقصى يلاحقوننا في مكان رباطنا، ويفتشوننا أمام المارة في محاولة منهم لامتهان كرامتنا، وإذلالنا وثنينا عن الاستمرار في رباطنا وفي طريقنا".

ومن أبرز المرابطات المقدسيات المبعدات عن المسجد الأقصى، هنادي الحلواني، وخديجة خويص وعايدة الصيداوي ونفيسة خويص.

وفي أغسطس الماضي، أبعدت قوات الاحتلال 23 مقدسيًا عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة، في محاولة لتفريغ المسجد الأقصى وساحاته من المرابطين والمرابطات.