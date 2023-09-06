مقال: حرائرنا تهان ... ولن تهان .

حرائرنا تهان يا أمة المليار ونصف مسلم ألا خير فينا إن لم ننصرهم ماذا تنتظرون تطبيع وخيانة علي الملأ وفي الخفاء ماذا تنتظرون لا نختاج منكم نصرة ولكن لا تعينوا الظالم علي ظلمنا إن لم تكونوا معنا ضد عدونا الظالم فلا تساعدوه علي التمادي فظلم ذوي القربا أشد والتاريخ لن يرحمكم فمن تطاول علي أخواتنا في الخليل والقدس سيحاسب علي الطريقة التي تراها مقاومتنا وسيذوق من كأس العلقم حين تزغرد بنادق مقاومينا و نشفي غليلنا فمن للحرائر سوي المجاهدين فما كشفت عنه،تحقيق لمنظمة بتسيلم وهأرتس أن: مجندتان إسرائيليتان مسلحتان ضمن دورية ومعهما كلبًا مهاجمًا، أجبرتا خمسة سيدات فلسطينيات من عائلة من مدينة الخليل، كل واحدة على حدة، على خلع جميع ملابسهن والتجول عاريات أمامهن، وبحسب أقوال السيدات، فإن المجندتان هددتا بإطلاق الكلب نحوهن إذا لم يُطِعن الأمر - وقع الحادث في 10 يوليو، عند الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، بمهمة شارك فيها حوالي 50 جنديًا.

فهذه الجريمة المروعة يجب أن لا تمر مرور الكرام لكي لا يتمادي هذا العدو المجرم ويحسب ألف حساب قبل إرتكابه أي جريمة ونحن علي ثقة أن المقاومة بالمرصاد للإحتلال وجريمته فلن تمر مرور الكرام وسيعلم هذا العدوا أن حرائرنا خط أحمر ولن يتم تجاوزه وكلنا ثقة بمقاومتنا ويجب ان يعلم العدوا أن جريمته ستشكل حافزا ودافعا لتصعيد المقاومة.

وأن المساس بالسيدات الفلسطينيات سيجر غضب فلسطيني غير مسبوق وسيدفع العدو ثمن جريمته.

ورسالتنا لأبناء الأمة المخلصين لاخذ زمام المبادرة في فضح جرائم الاحتلال واسناد شعبنا ومقاومته وتجريم من يتقارب مع الاحتلال.

ويا أبناء الضفة اليوم يومكم فأشعلوا الأرض لهيبا تحت أقدام عدوكم ، ويا خليل الرحمن إنتفضي وليري العدو صنيع أبنائكي نصرا لأخواتنا ولتلقنوا العدو درسا لن ينساه على اثر جريمته الاخيره وسيعلم أن بناتنا خط أحمر . حرائرنا خط أحمر ولن تهان