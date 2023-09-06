الرملة: إصابة حرجة وأخرى خطيرة في جريمة إطلاق نار

أصيب شخصان على الأقل أحدهما بحالة حرجة والآخر بحالة خطيرة، في جريمة إطلاق نار ارتكبت مساء اليوم، الأربعاء، في مدينة الرملة.

وعُلم أن المصابين نقلا إلى مستشفى "أساف هروفيه"، فيما يعاني أحدهما (20 عاما) من جراح حرجة، والآخر من جراح خطيرة (40 عاما).

وأفادت الطواقم الطبية بأنها قدمت الإسعافات الأولية للأولية، وأجرت عملية إنعاش للمصاب بحالة حرجة أثناء نقله إلى المستشفى.

ووقعت الجريمة في شارع "هتمار" في الرملة في منطقة حي الجواريش، ولم تعرف خلفيتها بعد.

وعثر على مركبة وقد أضرمت فيها النيران في موقع قريب، ويشتبه بأنها استخدمت في تنفيذ الجريمة.