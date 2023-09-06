الشعبية للرسالة: تطبيع السعودية هدية مجانية لشرعنة بيع القدس والمقدسات

أكدّ ماهر مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أنّ تطبيع السعودية هو طعنة غادرة لشعبنا وبيع لكل مقدساته، وخيانة لدماء شهدائه التي نزفت في الضفة والقدس والقطاع، وخيانة للقدس والأقصى.

وعدّ مزهر في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، التطبيع السعودي هدية مجانية لشرعنة بيع المقدسات وتنكر للقدس، وهدية للاحتلال الذي يعيش أزمات داخلية طاحنة، وتؤهله للقيام بالمزيد من القتل والغطرسة بحق شعبنا الفلسطيني.

واعتبر التطبيع السعودية كارثة قومية وعربية، قائلا: "السعودية بما تحمله من منظومة عربية وإسلامية، هي بفعلها ذلك تصل للهاوية وما تشكله من مزيد الهوان والذل والضعف".

ونبه مزهر إلى أن تطبيع نتنياهو "ليس حبًا في السعودية أو قيادتها؛ بل هو تنكر لسلب ونهب مقدرات المملكة".

وأكدّ أن ما تعرضت له حرائر الخليل مثّل انتهاكًا لكل الأمة، وكانت بمنزلة دوسًا ببساطير الاحتلال لكل شرفاء الأمة، "وكان الأجدر بالسعودية أن تنتفض لحرائر الخليل، والمقدسات؛ بدلا من البيع والتفريط والخيانة"، وفق تعبيره.

وتساءل مزهر: "ماذا جنّت أوسلو لشعبنا سوى مزيد من الضعف والهوان والتفريط والاستيلاء على مقدرات شعبنا؟" مضيفا: "رغم ذلك شعبنا لم يركع، وغزة بعدد سكانها 2 مليون هي مثال لهذه البطولة والتحدي؛ رغم ما تعرضت له من عدوان".

وشددّ عضو اللجنة المركزية بالجبهة الشعبية، أن "شعبنا سينتصر، واتفاقات إبرهام لمزابل التاريخ".

وكشف موقع "واللا" العبري، عن مصادر أميركية وفلسطينية إن مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، سيزور السعودية الأسبوع الحالي، حيث سيلتقي وفد من السلطة الفلسطينية للتباحث حول ما قد يحصل عليه الفلسطينيون في إطار اتفاق تطبيع علاقات بين إسرائيل والسعودية.

وغادر وفد من السلطة برئاسة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، الرياض، بعد زيارة لها يوم أمس، التقى فيها مسؤولين كبار محليين وأمريكيين للبحث في المسائل المتعلقة بالمطالب الفلسطينية بشأن اتصالات تطبيع السعودية مع إسرائيل بوساطة الولايات المتحدة، بحسب صحيفة القدس الفلسطينية.

وأدانت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، "بأشد العبارات المفاوضات الجارية بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى صفقة تؤدي إلى التطبيع مع كيان العدو الصهيوني على حساب قضية فلسطين وشعبها ومقدسات الأمة فيها"