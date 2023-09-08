الطالب عبادة جودة من نابلس حراً بعد 4 أشهر من الاعتقال الإداري

أفرجت سلطات الاحتلال عن الطالب في جامعة النجاح والناشط في الكتلة الإسلامية عبادة جودة من نابلس، بعد 4 أشهر من الاعتقال الإداري.



واعتقل الاحتلال منسق الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح عبادة جودة في 9 من مايو الماضي، أثناء مروره عن حاجز زعترة جنوب نابلس، ونقلته إلى مركز توقيف بتاح تكفا للتحقيق.

وأصدرت محكمة الاحتلال العسكرية في 21/5/2023، قرار اعتقال إداري بحق الأسير "جودة" من بلدة قبلان جنوبي مدينة نابلس لمدة أربعة أشهر.

واعتقل الطالب جودة، دون تهمة بتوصية من المخابرات الإسرائيلية التي ادعت أن له ملف سري، علماً بأنه أسير سابق كان اعتقل سابقاً وأمضى عدة شهور في الأسر.

وسبق أن تعرض الطالب جودة للاعتقال عدة مرات في سجون السلطة والاحتلال على خلفية نشاطه الطلابي.

وتغيب سجون الاحتلال والسلطة عدداً من طلاب الجامعات في الضفة الغربية، وخاصة نشطاء الكتلة الإسلامية.

وأكدت الكتلة أن الاعتقالات والملاحقة لأبنائها لن تثنيها عن مواصلة دورها الوطني، والاستمرار في نشاطها لخدمة الطلبة في جامعات الضفة.