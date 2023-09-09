هنية يعزّي جلالة الملك محمد السادس بضحايا الزلزال الأليم

بعث إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" برقية تعزية ومواساة إلى جلالة الملك محمد السادس بن الحسن الثاني ملك المغرب بضحايا الزلزال الأليم الذي وقع ليلة أمس جنوب غرب البلاد.

وقدّم هنية في رسالته التعازي والمواساة لجلالة الملك وللشعب المغربي الشقيق، معبراً عن تضامنه والشعب الفلسطيني مع الشعب المغربي الشقيق، داعياً الله عز وجل الشفاء العاجل للجرحى.

وقال رئيس الحركة في رسالته "نبعث من خلالكم إلى أسر الضحايا والجرحى والمصابين، وإلى الشعب المغربي عامة، أصدق مشاعر التضامن والتعزية والمواساة، داعين بالرحمة والمغفرة للضحايا، وأن ينزلهم منازل الشهداء الأبرار، والشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والتسليم وحسن العزاء".