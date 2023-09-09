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إصابة فلسطينيان باعتداء للمستوطنين في بيت لحم والأغوار

الرسالة نت- الضفة المحتلة

أصيب فلسطينيان، مساء اليوم السبت، جراء اعتداء مستوطنين عليهما جنوب بيت لحم، وفي الأغوار، بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، أن مستوطنين هاجموا أفراد أسرة غنيم أثناء تواجدهم في أرضهم بمنطقة الثغرة المحاذية لمستوطنة "دانيال" الجاثمة على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم.

وأشارت المصادر إلى أن هجوم المستوطنين أسفر إصابة المواطن أشرف علي غنيم، بكسور في القدمين.

وفي الأغوار، اعتدى مستوطنون على المواطن أحمد حسين أبو محسن في منطقة الفارسية- نبع غزال بالأغوار.

وارتكبت قوات الاحتلال والمستوطنون، 851 اعتداءً، خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

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