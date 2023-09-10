الغرفة المشتركة تنفذ مناورة لفحص جهوزية الأذرع العسكرية بغزة

أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، أنه في إطار الحفاظ على مستوى عالٍ من الجهوزية، أجرت قيادة الغرفة جولة استطلاعية وتفقدية لمواقع المقاومة العسكرية ونقاط الرصد المحاذية للسياج الفاصل بين قطاع غزة وأراضينا المحتلة عام 1948.

وقالت الغرفة المشتركة، أنه خلال الجولة تم عمل استطلاع لمناطق التماس مع العدو، والاطلاع على سير العمل داخل مواقع المقاومة.

وكذلك الاطمئنان على جهوزية المجاهدين ومدى فعالية الإجراءات المتبعة، لا سيما وأن تلك المواقع تمثل نقاط المقاومة المتقدمة داخل منطقة التأمين.

وأثنت قيادة الغرفة المشتركة على يقظة المقاتلين وتفانيهم، ودعتهم إلى رفع مستوى جاهزيتهم مؤكدة بأن هذه الجولة تأتي في إطار رفع الجهوزية والاستعداد لدى فصائل المقاومة.

والتي ستتوج بمناورة "الركن الشديد 4" التي ستنفذها الغرفة المشتركة يوم الثلاثاء القادم في ذكرى اندحار العدو عن قطاع غزة.