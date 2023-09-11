(إسرائيل) بصدد المصادقة اليوم على مشروع حي استيطاني في أبو ديس

من المقرر أن تناقش، اليوم الإثنين، لجنة ما يسمى التخطيط والبناء (الإسرائيلية)، مخطط المصادقة على بناء حي "كدمات صهيون أو تسيون" الاستيطاني، والذي سيبنى في بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة.

وبحسب موقع صحيفة معاريف العبرية، فإن المخطط يتعلق ببناء 400 وحدة استيطانية قرب السياج الفاصل الذي يمر في بلدة أبو ديس.

وهذا الحي الاستيطاني سيكون ضمن خطة شاملة لربط المستوطنات التي تقام شرقي جبل المكبر مع بعضها البعض، وسيكون الهدف منه السيطرة على الجزء الشرقي للقدس بشكل كامل، وسيطل على أحياء منها رأس العين، ووادي قدوم وسلوان والمسجد الأقصى والبلدة القديمة.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد اعتبرت في صفقة القرن أن أبو ديس هي عاصمة فلسطين المستقبلية، الأمر الذي رفضه الكل الفلسطيني.

ووفقًا لموقع صحيفة معاريف، فإنه من غير المتوقع أن يحظى بناء حي يهودي في أبو ديس بترحيب من إدارة جو بايدن خاصة قبل أسبوع من زيارة بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة.

المصدر: القدس