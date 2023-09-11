المفوضية الأوروبية: أوكرانيا تُهدد الاقتصاد الأوروبي

وصفت المفوضية الأوروبية، أوكرانيا والتوترات الجيوسياسية بأنها "مخاطر رئيسية تخلق حالة من عدم اليقين في اقتصاد الاتحاد الأوروبي".

وقالت "المفوضية" في توقعاتها الاقتصادية الصيفية التي نشرتها اليوم الإثنين في وثيقة، إن "الصراع الأوكراني والتوترات الجيوسياسية الأوسع نطاقا لا تزال تشكل مخاطر وتظل مصدرا لعدم اليقين".

وجاء في الوثيقة: "قد يكون لتشديد السياسة النقدية أيضًا تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي، فيما قد يفرض ذلك التشديد ضغوطا على النشاط الاقتصادي أكثر من المتوقع".

ولم تستبعد المفوضية الأوروبية أن تساهم مثل هذه السياسة في خفض التضخم على نحو أسرع، وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة المداخيل الحقيقية.

وأشارت المفوضية إلى أن التوقعات الاقتصادية تتأثر بالمخاطر المناخية المتزايدة، التي يتم التعبير عنها في الظروف الجوية القاسية وحرائق الغابات والفيضانات غير المسبوقة.