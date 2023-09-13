مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية بحماية قوات الاحتلال

اقتحمت مجموعات من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الأربعاء، بحمايةٍ من قوات الاحتلال (الإسرائيلي).

وأدى المستوطنون طقوسًا تلمودية، في حين قدّم الحاخامات شروحاتٍ عن الهيكل المزعوم.

وانتشرت قوات الاحتلال في باحات المسجد الأقصى المبارك لتأمين اقتحامات المستوطنين، كما فرضت قيودًا على الوافدين للمسجد الأقصى.

وتواصلت الدعوات الفلسطينية للحشد وتكثيف الرباط في المسجد الأقصى المبارك خلال الأيام المقبلة، والتي يخطط فيها المستوطنون لاقتحامات واسعة مستغلين موسم الأعياد اليهودية.

وشددت الدعوات على ضرورة شد الرحال إلى الأقصى في هذا الوقت، لإفشال مخططات المستوطنين ومساعي التهويد المستمرة بحق المسجد المبارك ومدينة القدس المحتلة، إضافة إلى دعم المقدسيين والمرابطين الذين يتعرضون لمضايقات متكررة من جيش الاحتلال.

وأشارت الدعوات إلى أهمية توجه كل من يستطيع الوصول للأقصى سواء من القدس أو الداخل المحتل أو الضفة الغربية، وتحدي إجراءات الاحتلال وقيوده المستمرة حول المدينة المقدسة.

وفي وقت سابق، حذر مختصون ومراقبون في مدينة القدس المحتلة، من عسكرة الاحتلال للمدينة، وتحويل البلدة القديمة والمنطقة المحيطة بالمسجد الأقصى إلى ثكنة عسكرية، قبيل الاقتحامات الواسعة المقررة للمستوطنين منتصف الشهر الجاري.

وتنطلق اقتحامات المستوطنين في موسم الأعياد اليهودية منتصف أيلول/ سبتمبر الجاري، بإحياء ما يسمى “عيد رأس السنة العبرية” والذي يستمر ليومين، عبر تنظيم اقتحامات كبيرة للأقصى والبلدة القديمة.