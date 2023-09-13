محكمة الاحتلال تؤجل جلسة الأسير أحمد مناصرة حتى 20 أيلول الجاري

قررت المحكمة (الإسرائيلية) في سجن "الرملة"، اليوم الأربعاء، تأجيل الجلسة الخاصة بالنظر مجدداً في أمر تجديد عزل الأسير أحمد مناصرة وذلك حتّى 20 أيلول الجاري.

وبحسب المحامي خالد زبارقة، فإنّ الجلسة عقدت بحضور طاقم الدفاع الخاص بقضيته، وإلى جانبه المحاميان ناريمان الزعبي، وعدي منصور من مركز عدالة، وكذلك بحضور عائلته، ومؤسسة أطباء لحقوق الإنسان، وممثلين عن قنصليات وسفارات أجنبية.

وفي بداية الجلسة جرى إبلاغ طاقم الدفاع، أنه لا يمكن إحضار أحمد للجلسة، وبعد مطالبة وإصرار من طاقم الدفاع، على حضوره، جرى إحضار أحمد لاحقًا.

وأضاف المحامي زبارقة، إن الوضع الصحي والنفسي لأحمد يتفاقم وهو أكثر سوءًا، مقارنة مع الشهور الماضية.

وأكّد زبارقة أنّ استمرار احتجاز أحمد في العزل الإنفراديّ، جريمة، وطالب بضرورة بذل أقصى الجهود في سبيل إنقاذه والإفراج عنه.

يشار إلى أنّ إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل الأسير مناصرة منذ نحو عامين في ظروف قاسية وصعبة، وذلك رغم الوضع الصحي الخطير، والجهود القانونية التي بذلت على مدار الفترة الماضية، في سبيل الإفراج عنه.

المصدر: القدس