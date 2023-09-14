اتحاد العمال البريطاني يؤكد دعمه لمقاطعة (إسرائيل)

أصدر اتحاد النقابات العمالية البريطاني، اليوم الخميس، قرارا يؤكد فيه التزامه بدعم النضال الفلسطيني من أجل الحرية، بما يشمل دعم الحق في المقاطعة.

وشدد القرار على وجوب رفض أي محاولة لنزع الشرعية عن النداء الفلسطيني لمقاطعة "إسرائيل"، وسحب الاستثمارات منها، وفرض العقوبات عليها، وحرمان الفلسطينيين من الحق في مناشدة أصحاب الضمائر الحية حول العالم للحصول على الدعم.

ويضم اتحاد النقابات العمالية البريطاني 5.5 مليون عضو من 48 نقابة.

وتشهد الحملات الدولية لمقاطعة "إسرائيل"، نجاحا متزايدا أدى إلى سحب استثمارات أجنبية من إسرائيل ومستوطناتها.