سفير سابق: تسليح واشنطن للسلطة استكمال لمهزلة أوسلو

أكدّ السفير الفلسطيني السابق د. ربحي حلوم، أنّ تسليح واشنطن للسلطة، هي استكمال لمهزلة اتفاقية أوسلو التي وقعّت قبل 30 عامًا، قائلا: "عرّاب أوسلو ينتقل اليوم لمرحلة استكمال المهمة المرتبطة به".

وأضاف حلوم في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": "عراب أوسلو محمود عباس صنع محطات كارثية ضد شعبنا منذ سبعينيات القرن الماضي، ولا يزال يستكمل طريقه الاجرامي في تصفية قضيتنا".

وتابع: " هو من يلاحق المقاومين ويجمع المعلومات عنهم، ويتولى مهمته المناطة به منذ التوقيع على أوسلو، وحوّل التنسيق الأمني لوظيفة طبيعية مناطة بأجهزته".

ورأى أن ادخال الأسلحة ما كانت لتتم لولا موافقة الاحتلال، موضحًا بأن الدعم يأتي في سياق الخوف الأمريكي من انهيار هذه السلطة.

وأكدّ حلوم أنّ واشنطن تدرك بأن هذه السلطة ستنهار عاجلا أم آجلا، وهو يحاول الضخ بكل قوته لضمان استمرارها في مشروعه بمواجهة المقاومة.