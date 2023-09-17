نتنياهو يزعم: إيران تنتهك الالتزامات الدولية

زعم مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بأن استبعاد مفتشين للوكالة الدولية للطاقة الذرية من المنشآت النووية في إيران "يُثبت انتهاكها الالتزامات تجاه المجتمع الدولي وبأنها تهدف إلى حيازة سلاح نووي".

وقال مكتب نتنياهو في بيان صحفي، إن "إسرائيل" ليست متفاجئة من خطوات إيران. متابعًا: "إسرائيل ستقوم بكل ما يتطلب من أجل حماية نفسها إزاء تهديد كهذا".

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأربعاء المقبل، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن "بايدن ونتنياهو سيبحثان في القيم الديمقراطية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وفي رؤية لمنطقة أكثر استقرارا وازدهارا واندماجا".

وأردف: "وسيتبادل الطرفان وجهات النظر حول كيفية التصدي بفاعلية لإيران وردعها"؛ حسبما قال سوليفان.

وأمس السبت، ألغت إيران، اعتماد عدد من مفتشي الوكالة الذين يقومون بتفتيش منشآت تخصيب اليورانيوم.

وأعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في تصريح، أن إيران أبلغت بقرار منها إلغاء اعتماد مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشآتها النووية.

وأكد "غروسي"، أن هؤلاء المفتشين هم من بين خبراء الوكالة الأكثر خبرة، ويتمتعون بمعرفة فريدة بتقنيات التخصيب.