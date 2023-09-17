لجنة المتابعة تدعو لشدّ الرحال للمسجد الأقصى

أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الدعوات الصهيونية المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى اليوم بمناسبة ما يسمى (رأس السنة العبرية) ومحاولات فرض الطقوس التلمودية العلنية في إطار التقسيم الزماني والمكاني.

واستنكرت لجنة المتابعة دعوة قائد شرطة الاحتلال في القدس للصهاينة بحمل السلاح، واعتبرت أن هذا يمثل نيّةً حقيقية مبيّتة لقتل الفلسطينيين.

وحذرت اللجنة من تداعيات هذه الاستفزازات التي لن تنتهي إلا بإشعال حرب دينية واسعة.

ودعت اللجنة أبناء شعبنا في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل لشد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه والدفاع عنه بكل الطرق والوسائل.

ودعت لجنة المتابعة الشعوب العربية والاسلامية وكافة الاحرار في العالم الي دعم صمود شعبنا علي أرضه وحماية تراثه الوطني ومقدساته الدينية

وطالبت اللجنة مؤسسات المجتمع الدولي كافة بالتدخل لوقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني وارضه ومقدساته.

ووجهت اللجنة التحية لأسرانا البواسل، وأعلنت عن دعمها المطلق لأي خطوات أو قرارات يتخذها الأسرى للحفاظ على أبسط حقوقهم، وأكدت أن قضية الأسرى ستتبقى على رأس أولويات شعبنا ومكوناته، وأنه لن يتم السماح للعدو بالاستفراد بهم أو تجاوز الخطوط الحمراء معهم.

وفي الذكرى السنوية لمجزرة صبرا وشاتيلا.. أكدت اللجنة أن شعبنا لن تهزمه المجازر ولن ترهبه، ولن تثنيه عن مواصلة طريقه في مشروعه الوطني التحرري.