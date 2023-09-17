الأوقاف: نقل قبور (التونسي) يسير بانتظام وباتفاق مع الأهالي

قال مدير عام الأملاك في وزارة الأوقاف خالد النجار إن العمل لازال جاريا على نقل رفات الأموات من مقبرة "التونسي" في حي الشجاعية"، وفق الضوابط التي حددها مجلس الاجتهاد الفقهي حسب الفتوى.
وأضاف: "كلفنا دائرة المقابر في وزارة الأوقاف بالالتزام بضوابط الفتوى وعلى أن يكون نقل القبور بطريقة يدوية في الحفر واستخراج ما تبقى من رفات الأموات ووضعها في توابيت خشبية لنقلها إلى المكان الذي خصصته وزارة الأوقاف في مقبرة الشهداء.
وبين النجار في تصريح خاص (بالرسالة) اليوم الأحد أن قرار النقل أتى بسبب الاحتياج الذي خلفه الاكتظاظ السكاني في حي الشجاعية لإقامة مجمع مدارس للتعليم، مشيرا إلى أن الإجراءات تمت بعد إجازة مجلس الاجتهاد الفقهي لنقل القبور من ناحية شرعية للمصلحة العامة.
وأشار الى أن عملية النقل بدأت الثلاثاء الماضي 12 سبتمبر ولا زالت تسير بشكل منظم وطبيعي، وبتفاهم مع الأهالي، قائلا: "إذا كان أصحاب القبور يستطيعون نقل الرفات فيسمح لهم بالنقل بإشراف المختصين في المكان".
وأكد أن هناك تعاونا من الأهالي، والرفض كان قبل صدور الفتوى وتفهمهم للمصلحة العامة، مبينا أن وزارته أجرت لقاءات مجتمعية من رجال الإصلاح والعشائر في المنطقة لشرح أبعاد القضية.