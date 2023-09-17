الأوقاف: نقل قبور (التونسي) يسير بانتظام وباتفاق مع الأهالي

قال مدير عام الأملاك في وزارة الأوقاف خالد النجار إن العمل لازال جاريا على نقل رفات ‏الأموات من مقبرة "التونسي" في حي الشجاعية"‏،‏ وفق الضوابط التي حددها مجلس الاجتهاد ‏الفقهي حسب الفتوى.‏

وأضاف: "كلفنا دائرة المقابر في وزارة الأوقاف بالالتزام بضوابط الفتوى وعلى أن يكون نقل ‏القبور بطريقة يدوية في الحفر واستخراج ما تبقى من رفات الأموات ووضعها في توابيت خشبية ‏لنقلها إلى المكان الذي خصصته وزارة الأوقاف في مقبرة الشهداء.‏

وبين النجار في تصريح خاص (بالرسالة) اليوم الأحد أن قرار النقل أتى بسبب الاحتياج الذي ‏خلفه الاكتظاظ السكاني في حي الشجاعية لإقامة مجمع مدارس للتعليم، مشيرا إلى أن الإجراءات ‏تمت بعد إجازة مجلس الاجتهاد الفقهي لنقل القبور من ناحية شرعية للمصلحة العامة. ‏

وأشار الى أن عملية النقل بدأت الثلاثاء الماضي 12 سبتمبر ولا زالت تسير بشكل منظم ‏وطبيعي، وبتفاهم مع الأهالي، قائلا: "إذا كان أصحاب القبور يستطيعون نقل الرفات فيسمح لهم ‏بالنقل بإشراف المختصين في المكان".‏

وأكد أن هناك تعاونا من الأهالي، والرفض كان قبل صدور الفتوى وتفهمهم للمصلحة العامة، ‏مبينا أن وزارته أجرت لقاءات مجتمعية من رجال الإصلاح والعشائر في المنطقة لشرح أبعاد ‏القضية.‏