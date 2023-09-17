من المقرر أن يزور قطاع غزة هذا الأسبوع أكثر من 50 رجلاً وسيدةً من قياديي القطاع الخاص في مختلف مناطق الضفة الغربية، بمبادرة من بشار مصري رئيس مجلس إدارة باديكو ومؤسس مدينة روابي.

وتهدف الزيارة إلى توطيد العلاقة بين القطاع الخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتشجيع على الاستثمار فيه رغم الأوضاع السياسية والحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 15 عاماً، حيث يضم الوفد مجموعة كبيرة من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة والمدراء التنفيذيين لشركات رائدة.

وستشمل هذه الزيارة الهامة؛ جولة في مدينة غزة الصناعية، ولقاءات مع ممثلي القطاع الخاص، إضافة إلى لقاء مع الشباب الريادي وزيارة العديد من المرافق الحيوية في قطاع غزة.