مقتل خمسيني بالداخل يرفع عدد ضحايا الجرائم لـ168

قتل مساء اليوم الثلاثاء شخص، في الخمسينيات من عمره، في جريمة إطلاق نار ارتكبت ببلدة طوبا الزنغرية بالداخل الفلسطيني المحتل.

وحسب "نجمة داود الحمراء" فإن طاقمها أجرى عمليات الإنعاش للمصاب، إذ وصفت حالته بالحرجة.

وأحيل المصاب إلى مستشفى "زيف" في صفد لاستكمال العلاج، وجرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وزعمت شرطة الاحتلال أنها شرعت في التحقيق بملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وبذلك يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بالداخل، منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، إلى 168 قتيلاً بينهم 11 امرأة.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، قُتل 13 شخصاً في الداخل، فيما أصيب عدد آخر بجروح متفاوتة من جراء تعرضهم لجرائم.