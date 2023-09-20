حماس تزف شهداء جنين وغزة وتؤكد أن مقاومة شعبنا ستتواصل حتى دحر الاحتلال

زفّت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم وأحرار أمتنا العربية والإسلامية، الشهيد البطل: محمود خالد عرعراوي (24 عامًا)، والشهيد البطل: محمود علي نافع السعدي (23 عامًا) والشهيد البطل: رأفت عمر خمايسة (22 عامًا) الذين ارتقوا مساء الثلاثاء، بنيران قوات الاحتلال، خلال اقتحام مخيم جنين وإطلاق النار والقذائف على بيوت المواطنين، ما أدى أيضاً لإصابة العشرات منهم.

كما زفت شهيد الأقصى الثائر يوسف إسماعيل رضوان الذي ارتقى خلال المواجهات مع العدو مساء الثلاثاء على السلك الزائل شرق مدينة خانيونس بقطاع غزة البطولة والفداء نصرة للأقصى والمقدسات.

وقالت إن تصاعد وتيرة جرائم الاحتلال وإرهابه ضد شعبنا ومقدساتنا، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، لن يمر دون رد، وإن شعبنا الفلسطيني البطل سيدافع عن نفسه ومقدساته، ولن يكون لجنود الاحتلال ومستوطنيه استقرار على أرضنا حتى رحيلهم واندحارهم عنها.

وختمت، إذ نعزّي ذوي الشهداء ومحبيهم، لنحيي مجاهدي كتائب القسام الذين اكتشفوا قوة صهيونية خاصة تسللت للمخيم واشتبكوا معها، ونحيي الشباب الثائر وكل المقاومين الأبطال من كل القوى والفصائل، الذين توحدوا دفاعاً عن شعبنا في مواجهة آلة الحرب الصهيونية، وندعو جماهير شعبنا لمواصلة الاستنفار لاستهداف جنود الاحتلال ومستوطنينه في كل المناطق، وقطع الطرق عليهم في كل مكان حتى خروجهم مدحورين أذلّاء بإذن الله.