صحيفة فتحاوية تهاجم كتيبة جنين وتشنّ هجوما على حركة الجهاد

شن محمود أبو الهيجا مدير تحرير صحيفة الحياة الجديدة التابعة لحركة فتح، هجوما شرسا على حركة الجهاد الإسلامي، في مقال افتتاحي له، "أجل .. إنه الدم الحرام"، يهاجم فيه المقاومة في مخيم جنين.

ووصف أبو الهيجا، كتيبة جنين والمقاومين بأنهم مليشيات مأجورة ممولة للفلتان، كما أنهّ لمح لإمكانية فتح أجهزة حركته الأمنية حربا داخلية تستهدف شعبنا الفلسطيني.

وبرر أبو الهيجا المعروف بعدائه للمقاومة الفلسطينية، اعتقالات أجهزة السلطة الأمنية وتنسيقها الأمني مع الاحتلال.

وبحسب نص مقاله، "ليس ثمة مقاومة فيما تفعله حركة الجهاد الإسلاموية"، في محاولة تشهير بحق أبناء المقاومة في كتيبة جنين.



