حمادة: تدنيس الإبراهيمي واقتحامات الأقصى سيقابلها الشعب برد حازم

قال الناطق باسم حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، إن اقتحام أعداد كبيرة من المستوطنين باحات المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل الليلة الماضية وتأدية طقوس تلمودية فيه، والانتهاكات المستمرة بالقدس والمسجد الأقصى المبارك بشكل خاص، بذريعة الأعياد اليهودية، تضاف إلى سلسلة من جرائم صهيونية ضمن الحرب الدينية التي يشنها الاحتلال على شعبنا.

وشدد أن الجرائم لن تعطي أي شرعية للاحتلال على أرضنا ومقدساتنا، ولن تستطيع تثبيت أمر واقع مخالف لحقوق شعبنا.

وأكد أن تدنيس المقدسات واستفزاز مشاعر شعبنا والمسلمين حول العالم سيقابله شعبنا برد حازم.

ودعا شعبنا للنفير والرباط في المسجد الأقصى، ولنحمي المقدسات حتى التحرير والعودة بإذن الله.

واقتحم المستوطنون ليلة أمس المسجد الإبراهيمي في الخليل وأدّوا فيه صلوات تلمودية، في استفزازٍ لمشاعر المسلمين.

كما تواصل جماعات المعبد الحشد لمزيدٍ من الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، تزامنًا مع الأعياد اليهودية المستمرة.