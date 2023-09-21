مصدر للرسالة: الإعلان عن رزمة مشاريع اقتصادية بغزة قريبا

كشفت مصدر من وفد رجال الأعمال الذي زار قطاع غزة مؤخرا، عن رزمة مشاريع اقتصادية يجري العمل على دراستها، سيجري الإعلان عنها خلال الأيام القادمة.

وأوضح المصدر لـ"الرسالة نت"، أن هذه المشاريع قيد الدراسة، وسيفصح عن عدد مهم منها، مبينا أنّ هذه المشاريع هي على مستوى عالي من الاستثمار.

وزار وفد من كبار رجال الأعمال في المحافظات الشمالية ، قطاع غزة، بترتيب وتنظيم مجموعة باديكو.

وأعلن رجل الأعمال بشار المصري، عن مشروع "طاقة أمل" للاستثمار في الطاقة الكهربائية بغزة.

وبيّن المصدر، أنّ المشاريع ستستهدف تطوير بعض المنشآت الصناعية التي تعمل في القطاع، وأخرى ستبدأ الاستثمار بمشاريع جديدة تحديدا لرجال أعمال لم يستثمروا من قبل في الضفة.