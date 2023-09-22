عشرات الآلاف يؤدون الصلاة في الأقصى وخطيب الجمعة يدعو لنصرته

أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم عراقيل وتضييقات قوات الاحتلال على الحواجز العسكرية المحيطة بالبلدة القديمة ومدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة إن 50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وأدى المصلون صلاة الغائب على أرواح ضحايا السيول في ليبيا، والزلزال في المغرب.

خطبة الجمعة

وخلال خطبة الجمعة، أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سرندح، أن مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمثابة يوم لإعلان إسلامية بيت المقدس أكدته معجزة الاسراء والمعراج بمرسوم إلهي.

وشدد سرندح على أنه لا مكان لأي جهة تخالف الإسلام في المسجد الأقصى المبارك، داعياً لعدم التخلي عنه وعدم التواني عن نصرته.