الاحتلال يقرر تسليم الشهيد بلال قدح

من المقرر أن تُسلم سلطات الاحتلال، مساء اليوم الجمعة، الشهيد بلال إبراهيم قدح (33 عامًا) من قرية شقبا غرب مدينة رام الله، إلى طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية في بيانٍ لها، أنه سيتم استلام جثمان الشهيد "قدح" مساء اليوم من طواقم الهيئة والهلال الأحمر الفلسطيني وذوي الشهيد، وذلك ضمن المتابعة الحثيثة التي تقوم بها الهيئة من أجل استعادة جثامين الشهداء.

وفي 10 يوليو/تموز المنصرم، أعدم جيش الاحتلال الشاب بلال إبراهيم حسني قدح، قرب قرية دير نظام غرب رام الله وسط الضفة الغربية.