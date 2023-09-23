أمريكا تدعم الأونروا بـ 73 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة تقديم تمويل بقيمة 73 مليون دولار إضافية لدعم خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الرئيسة والطارئة.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، خلال اجتماع وزاري بشأن "الأونروا" عقد في نيويورك: إن الولايات المتحدة تدعم جهود المساعدات الحاسمة التي تبذلها وكالة (أونروا) كونها الرئيس الحالي للجنتها الاستشارية.

وأضافت أن الولايات المتحدة ستقدم أكثر من 73 مليون دولار من التمويل الإضافي لدعم خدمات أونروا الرئيسة والطارئة، وللمساعدة في إيصال الغذاء إلى الأسر المحتاجة، وتوفير الرعاية الصحية للأطفال والنساء الحوامل.

وأوضحت أن التمويل يساعد كذلك، الطلاب على تطوير تعليمهم، ويدعم المتأثرين بالصراع من خلال خدمات الصحة العقلية، ويقدم إغاثة إنسانية فورية لسكان جنين وعين الحلوة، ويساعد في خلق وضع أكثر استقراراً في المجتمعات.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ساهمت في العام 2023 وحده بأكثر من 296 مليون دولار للوكالة، وساهمت إدارة بايدن بحوالي مليار دولار منذ العام 2021.

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة تقدر الجهود المبذولة لاستكشاف خيارات ملموسة من شأنها أن تضع "أونروا" على مسار تمويل أكثر استدامة، مؤكدة ضرورة أن تشمل هذه المحادثات الدول المضيفة والدول المانحة واللاجئين.

وأضافت "نحن نبذل قصارى جهودنا لمراقبة كل ما تفعله الأونروا بتمويلنا، تماماً كما نفعل مع كافة برامج الأمم المتحدة الأخرى، وسنواصل تعزيز مساءلة الوكالة وشفافيتها واتساقها مع المبادئ الإنسانية، بما في ذلك الحياد".