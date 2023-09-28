وقفة أمام سينما (فينيكس) في لندن رفضًا لعرض فيلم (غولدا)

نظمت مجموعة "فلسطين ديمقراطية واحدة" أمس وقفة احتجاجية أمام سينما "فينيكس" في لندن، لاستضافتها العرض الأول لفيلم "غولدا مائير" وسط دعوات لمقاطعة الفيلم.

كما وزع النشطاء منشورات من أجل تثقيف الحاضرين حول عنصرية "مائير" خلال فترة حكمها بـ "إسرائيل" في ظل إنكارها لوجود الشعب الفلسطيني.

كما يوحي اسم فيلم "غولدا" فهو يشير إلى رئيسة وزراء إسرائيل السابقة غولدا مائير التي تعد المرأة الوحيدة التي تولت منصب رئاسة الوزراء في تاريخ (إسرائيل) بين عامي 1969 و 1974، والتي اُشتهرت أيضا بلقب "سيدة إسرائيل الحديدية".

وقد جرى عرض الفيلم الذي أخرجه غاي ناتيف ومثلت بطولته هيلين ميرين، لأول مرة في مهرجان برلين السينمائي الدولي - فبراير/ شباط الماضي 2023، ومؤخرا تم طرح الفيلم في دور العرض السينمائية في أنحاء العالم.

لا يسرد الفيلم كامل فصول حياة مائير السياسية والمهنية وحسب، بل ويسلط الضوء على تعاملها مع "حرب يوم الغفران" بين (إسرائيل) وتحالف عربي بقيادة مصر وسوريا.