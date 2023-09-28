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ويجسد حياة الأسرى في السجون

دعوة لحضور عرض فيلم (صيد الأشباح) الوثائقي في برلين

الرسالة نت - وكالات

 

دعت حركة المقاطعة في برلين إلى حضور الفيلم الفلسطيني "صيد الأشباح"، والذي يتناول تجارب الأسرى المحررين المروعة التي عاشوها خلال فترة اعتقالهم في السجون (الإسرائيلية)، وذلك اليوم في تمام الساعة7:00 مساءً في "إنستروكهاوس ريفوجيو، ليناوستر".

ويصور الفيلم المعتقلين الفلسطينيين السابقين وهم يعيدون تمثيل الأحداث التي تعرضوا لها في مركز التحقيق في (إسرائيل.)

وفي هذا الفيلم يعيد المخرج الفلسطيني رائد  أنضوني  تصوير ظروف غرف التحقيق والزنازين في مركز "موسكوبيا" للتحقيق، بينما يناقش المعتقلون السابقون أحوال السجن والإذلال  الذي يتعرضون له خلال فترة احتجازهم.

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https://alresalah.ps/p/291455

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الأسرى وثائقي صيد الأشباح

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