الاحتلال يهدم منزلا في الطيرة

هدمت آليات وجرافات السلطات (الإسرائيلية) بحماية قوات كبيرة من الشرطة منزل سهير منصور، قيد الإنشاء، في مدينة الطيرة بمنطقة المثلث، اليوم الخميس.

وشهد عدد من الأهالي اقتحام قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها الحي الشمالي لشارع 24.

وأفاد شهود عيان بأن قوات من الشرطة اعتدت على صاحبة المنزل، واعتقلت نجلها واعتدت عليه.

‏ووفقا للمعلومات المتوفرة فإنه جرى هدم المنزل بادعاء عدم استصدار التراخيص اللازمة، علما أن البيت قيد الإنشاء منذ مدة طويلة.

وقالت صاحبة المنزل، سهير منصور، لـ"عرب 48" أن "البلدية هي من تتحمل مسؤولية هدم البيت، لا يوجد عندنا بلدية، البيت هُدم لأن البلدية لم تفعل شيئا".

وأضافت أن "هذا البيت بُني من أجل مستقبل ابننا، كي نزوجه ونفرح به، ولكن إهمال البلدية وعنصرية السلطات هدمت كل أحلامنا".