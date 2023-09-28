الحكم على الشاب صبري أعمر بالسجن 12 عاماً و8 أشهر

أصدرت محكمة الاحتلال، مساء اليوم الخميس، حكماً بالسجن 12 عامًا وثمانية أشهر، على الشاب صبري سالم أعمر (23 عامًا) من كفر قرع في الداخل الفلسطيني المحتل.

وقالت مصادر محلية، إن المحكمة المركزية في حيفا، أصدرت حكماً بالسجن 12 عاماً وثمانية أشهر على الشاب أعمر، والذي اعتقل يوم 6 حزيران/ يونيو 2021 على خلفية أحداث هبة الكرامة.

وسيتم احتساب اعتقاله منذ عامين ونصف، لتصبح مدة اعتقاله تسع سنوات ونصف.

وفي مايو/ أيار 2021، اعتقلت شرطة الاحتلال، مئات الشبان الفلسطينيين من الداخل الفلسطيني المحتل، على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان الإسرائيلي على غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس، واعتداءات المستوطنين على فلسطيني الداخل.