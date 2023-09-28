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وصفت بالأكبر في تاريخ "إسرائيل"..

بالصور غالانت يوقع على صفقة بـ3.5 مليار دولار مع ألمانيا

الرسالة نت - وكالات

وقع وزير الحرب (الإسرائيلي) يوآف غالانت، اليوم الخميس، على صفقة بيع منظومة صواريخ دفاعية، لألمانيا، بقيمة 3.5 مليار دولار، وُصِفت بـ"الأكبر" في تاريخ "إسرائيل".

وقالت صحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية، إن الوزير "غالانت" وقع على بيع منظومة "آرو – 3"، للدفاع الصاروخي لألمانيا في العاصمة برلين، في أكبر صفقة أمنية في تاريخ "إسرائيل"، بقيمة 3 مليار دولار.

وقالت وزارة الحرب (الإسرائيلية) في بيان لها، إنّ الخارجية الأمريكية أبلغتها بموافقة الحكومة على شراء ألمانيا من "إسرائيل" هذا النظام.

ومجموعة "آرو سيستم"، هي عائلة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية والمصممة لتلبية متطلبات الاحتلال، لنظام صاروخي أكثر فاعلية.

ويعتبر "آرو-3" عنصرا أساسيًا في مجموعة الصواريخ الدفاعية "آرو سيستم، وتم إدخاله في سلاح الجو الإسرائيلي في عام 2017.

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